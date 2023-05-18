Врач предупредила, что отсутствие зуба опасно для организма

Удаление зуба без последующей имплантации плохо сказывается на организме, в том числе на пищеварительной системе. Об этом заявила терапевт, кардиолог, нутрициолог Ольга Народовская.

В беседе с "Москвой 24" она отметила, что если во рту нет всех зубов, то ферментативная система желудка перегружается, что чревато недостатком питательных веществ. Причём сначала это протекает достаточно незаметно, однако через несколько лет может появиться ломкость волос, сухость кожи и слабость. И пережёвывание пищи на "нетронутой" стороне не спасёт ситуацию. Так человек будет лишь перегружать одну часть, из-за чего может развиться асимметрия лица.

Кроме того, важно, как зубы смыкаются. Народовская подчеркнула, что неправильный прикус оказывает влияние на здоровье позвоночника.

"За счёт того что нагрузка распределяется неравномерно, может сформироваться шейный остеохондроз. Если при проблемах с прикусом человек начинает пережёвывать пищу на одной стороне, есть риск развития гипертонуса височных и шейно-лицевых мышц", — отметила врач.