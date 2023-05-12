Россиянам дали советы по уходу за зубами во время путешествий

Во время путешествий меньше всего хочется думать о проблемах с зубами, но часто неприятности случаются неожиданно. Чтобы отпуск не омрачился из-за этого, лучше следовать советам врача-стоматолога, генерального директора клиники Leds Esthetic Functional Dentistry Бекзода Ганиева.

Врач-стоматолог, генеральный директор клиники Leds Esthetic Functional Dentistry Бекзод Ганиев. Фото предоставлено Лайфу

В первую очередь следует позаботиться о зубах ещё до отпуска и посетить стоматолога, чтобы снизить риск возникновения неприятной ситуации вдали от дома. Ганиев советует избавиться от всех острых заболеваний, а также разузнать у врача, как действовать в случае обострения проблем. При этом нужно держать под рукой средства по уходу за полостью рта: зубную щётку, пасту, нить и жидкость для полоскания лучше хранить в ручной клади. Это удобно как в случае путешествия за рулём, так и на самолёте. Если же возможности почистить зубы нет, то Ганиев советует воспользоваться жевательной резинкой без сахара. А ещё под рукой лучше держать необходимые лекарства и безрецептурные обезболивающие препараты.

По словам врача, чтобы зубная щётка не стала рассадником болезнетворных бактерий, её нужно тщательно мыть и просушивать. Поэтому в отелях щётку следует хранить в стаканчике или держателе, а не в контейнере. Также не во всех странах можно доверять качеству воды из-под крана, поэтому во время чистки зубов лучше пользоваться кипячёной или бутилированной. Другой совет призывает отказаться от сладкого. В частности, лучше не есть во время отпуска леденцы, орехи и другие твёрдые продукты, которые могут нанести вред зубам. А спортсменам и участникам соревнований стоит пользоваться защитными капами.

Даже при сильной усталости стоматолог призывает не игнорировать гигиенические процедуры полости рта. А при зубной боли, кровотечении или отёка следует обратиться к врачу. Визит к стоматологу откладывать до дома нельзя, ведь проблема может быть серьёзнее, чем кажется.