Стоматолог рассказала, в каком случае нужно бежать к врачу из-за проблем с имплантом

На сегодняшний день операции по установке зубных имплантов хорошо отработаны, но, как и при любом хирургическом вмешательстве, всё равно есть риск развития серьёзных осложнений. Подробнее об этом рассказала читателям Лайфа врач – стоматолог-ортодонт, к.м.н., основательница сети клиник "ПроПрикус" Нана Гезалова.

К наиболее частым таким осложнениям относятся воспалительные процессы в мягких и костных тканях. Они сопровождаются болью, повышением температуры и кровотечением. Лечение назначается в зависимости от тяжести и места воспаления.

Стоматолог Нана Гезалова. Фото из личного архива предоставлено Лайфу

"При бактериальной инфекции в мягких тканях может потребоваться применение антибиотиков. При бактериальной инфекции в костной ткани может потребоваться удаление инфицированной костной ткани и, возможно, самого имплантата с последующей пересадкой костной ткани", — отметила специалист.

Также к осложнениям относится кровоизлияние. Это может произойти из-за низкой свёртываемости крови или проблем со здоровьем у пациента. После операции есть вероятность и расхождения швов из-за воспаления. К тому же в месте установки импланта могут образоваться гематома, появиться сильная боль, кровотечение и отёк.

При появлении любого из симптомов следует незамедлительно обратиться к врачу. Гезалова объяснила, что в первые недели после установки происходит процесс остеоинтеграции — срастания импланта с челюстной костью. Из-за осложнений может произойти отторжение. В результате приходится удалять имплант.

"Риск развития осложнений после имплантации зависит от нескольких факторов, в том числе от возраста. Возраст считается одним из наиболее важных прогностических факторов успеха имплантации. Пожилые пациенты более склонны к изменениям общего состояния здоровья, имеют плохое местное состояние кости и потенциально более длительное время заживления. Кроме того, пожилой возраст увеличивает риск отторжения импланта. У пациентов старше 60 лет этот риск увеличивается в два раза по сравнению с остальными группами пациентов", — заключила Нана Гезалова.