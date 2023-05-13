Врач предупредил о чудовищной опасности, которая грозит любителям вейпов

Курение вейпов может привести к появлению злокачественных опухолей в ротовой полости. Об этом в беседе с "Газетой.ru" предупредил хирург-имплантолог, ортопед, пародонтолог, главврач "Немецкого имплантологического центра" Магомед Дахкильгов.

Он подчеркнул, что в состав всех подобных смесей, даже безникотиновых, включены ароматизаторы, гликоль и глицерин, при нагревании выделяющие формальдегиды, обладающие высокой токсичностью и без труда проникающие в лёгкие и ротовую полость.

"Формальдегиды могут спровоцировать развитие злокачественных новообразований в ротовой полости. Чем чаще и дольше человек курит вейп, тем выше риск возникновения онкологических заболеваний. Также курение вейпов грозит постоянным пересушиванием слизистых оболочек в полости рта, которое приводит к снижению выработки слюны. А это уже повышает риск развития кариеса", — пояснил Дахкильгов.

По его словам, малое количество слюны не может полноценно смывать налёт, а значит, им активнее питаются бактерии, которые вырабатывают разрушительные для эмали кислоты. Итогом могут стать кариес и воспалительные заболевания дёсен.

Эксперт также сообщил, что электронки создают условия для постоянного перегрева и перепадов температуры, провоцирующих появление микротрещин, которые никогда не исчезнут, ведь зубная эмаль не восстанавливается. И исправить это можно будет только у стоматолога, прибегая к использованию композитной и керамической реставрации.