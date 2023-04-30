В Госдуме назвали самый важный закон апреля
Володин назвал закон о запрете продажи вейпов детям главным в апреле
Самым важным законом, который Госдума утвердила в апреле, стал запрет продажи вейпов несовершеннолетним. Об этом заявил спикер палаты парламента Вячеслав Володин.
Он считает, что торговцы вейпами не должны зарабатывать на детях. Защитить детское здоровье просили родители и педагоги. Теперь штраф за продажу товаров и устройств для курения установили на уровне 600 тысяч рублей, добавил спикер Госдумы.
"В жидкостях для вейпов содержатся тяжёлые металлы, другие химические вещества, попадание которых в организм в несколько раз повышает риск развития злокачественных новообразований", — отметил Володин.
Ранее Лайф писал о том, что депутаты Госдумы приняли закон, предусматривающий запрет продажи вейпов несовершеннолетним. За проголосовало 402 парламентария. Воздержался только Анатолий Вассерман. 28 апреля президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий продажу вейпов несовершеннолетним.
Пресс-служба Госдумы РФ