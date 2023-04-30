В Госдуме назвали самый важный закон апреля

Самым важным законом, который Госдума утвердила в апреле, стал запрет продажи вейпов несовершеннолетним. Об этом заявил спикер палаты парламента Вячеслав Володин.

Он считает, что торговцы вейпами не должны зарабатывать на детях. Защитить детское здоровье просили родители и педагоги. Теперь штраф за продажу товаров и устройств для курения установили на уровне 600 тысяч рублей, добавил спикер Госдумы.