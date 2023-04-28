Путин подписал закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий продажу вейпов несовершеннолетним. Соответствующий документ появился на официальном интернет-портале правовой информации. Из него следует, что также с 1 июня такую продукцию можно будет приобрести только в физических магазинах и павильонах.

Более того, запрещается выкладка и демонстрация вейпов на территории торгового объекта, кроме случаев, когда покупатель просит показать товар после ознакомления с соответствующим перечнем. Помимо того, закон воспрещает устанавливать на подобные устройства любые скидки, в том числе с помощью купонов и талонов.