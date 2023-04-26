Совфед одобрил закон о полном запрете на продажу вейпов детям

Совет Федерации одобрил закон об ужесточении правил оборота вейпов. Документ предусматривает полный запрет продажи несовершеннолетним всех подобных устройств, в том числе безникотиновых.

Новые нормы также вводят запрет обращения жидкостей для вейпов, в том числе безникотиновых, которые содержат ароматизаторы или добавки, усиливающие никотиновую зависимость, а также вещества, которые направлены на повышение привлекательности такой продукции.