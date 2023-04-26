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26 апреля, 11:39

Совфед одобрил закон о полном запрете на продажу вейпов детям

Совет Федерации одобрил закон об ужесточении правил оборота вейпов. Документ предусматривает полный запрет продажи несовершеннолетним всех подобных устройств, в том числе безникотиновых.

Новые нормы также вводят запрет обращения жидкостей для вейпов, в том числе безникотиновых, которые содержат ароматизаторы или добавки, усиливающие никотиновую зависимость, а также вещества, которые направлены на повышение привлекательности такой продукции.

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Список таких добавок и веществ определит кабмин. Норма о запрете обращения такой продукции и праве кабмина определить перечень добавок вступает в силу с 1 сентября нынешнего года.

Напомним, 11 апреля, депутаты Госдумы приняли сразу в трёх чтениях закон об ужесточении правил оборота вейпов, он предусматривает полный запрет продажи таких устройств несовершеннолетним. Документ был принят почти единогласно — за проголосовало 402 парламентария. При этом один — Анатолий Вассерман — воздержался.

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Иван Косицын
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