Облако яда: Врач объяснил, почему вейпы опаснее сигарет

Врач общей практики Денис Моисеев назвал абсолютным благом закон, запрещающий продавать вейпы несовершеннолетним. В беседе с телеканалом "360" он рассказал о "романтизации" пагубной привычки, отметив, что продукты тления, горения и испарения несут огромную опасность для человека, особенно для юного и подрастающего организма.

В ароматизаторах для вейпов используют глицерин, который при нагревании преобразуется в формальдегид, являющийся канцерогеном. Кроме того, сам пар содержит различные взвешенные частицы, которые также выступают как аллергены. Врач также добавил, что все аромадобавки ускоряют развитие привыкания, вызывают как физическую, так и психическую зависимость.

"Вейп в этом смысле даже опаснее сигареты. Многие курильщики считают, что электронные сигареты или вейпы — способ бросить курить. На самом деле это не так. Все вредные вещества, которые есть в сигарете, в той или иной мере присутствуют и в вейпах, и в электронных сигаретах", — отметил врач.

Кроме того, нельзя забывать о риске получить травму при курении вейпов и электронных сигарет, которые при нагревании могут выйти из строя и взорваться.

"Сам по себе вейпинг сейчас превратился в какое-то модное направление. <…> Происходит какая-то романтизация этой пагубной привычки", — с сожалением отметил Моисеев.