Стоматолог Тумашевич назвал проблемы с ЖКТ возможной причиной потери зубов

Состояние ЖКТ напрямую связано со здоровьем зубов. Например, при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни желудочный сок попадает в полость рта, что приводит к кислотному разрушению зубов: они быстро стираются и травмируются. Об этом рассказал "Газете.ru" стоматолог-терапевт, ортопед и хирург, а также советник Российской ассоциации обезболивания и безопасной стоматологии Артур Тумашевич.

По словам Тумашевича, желудочно-кишечный тракт на 60–70% состоит из нервной ткани и при стрессе микроэлементы плохо усваиваются. То же самое происходит при неполадках с иммунной системой. Если в ЖКТ нет процудирования правильных пищевых ферментов, витаминов, это приводит к гиповитаминозу. Соответственно, возникают болезни, из-за которых зубы выпадают.

И наоборот, стоматологические проблемы затронут и желудочно-кишечный тракт, продолжил врач. Так, из-за постоянного налёта или пародонтита вместе с ферментами для разложения продуктов в желудочный тракт попадает агрессивная инфекция. Это будет угнетать работу кишечника и дополнительно отравлять организм, предостерёг стоматолог. Заболевание дёсен снижает качество переработки пищи, в результате организм недополучает необходимые микроэлементы.

"Во рту есть фермент амилаза, который начинает расщепление углеводов. Однако из-за шатающихся зубов еда попадает в желудок слишком быстро. Ничего, естественно, в таком случае не ферментируется и полноценно не усваивается. Это приводит к брожению, что может стать причиной вздутия живота и болезненных ощущений", — добавил медик.