Общение с близкими в старости сокращает риск деменции

Времяпрепровождение с семьёй и друзьями может снизить риск развития деменции и преждевременной смерти. К такому выводу пришли австралийские учёные, их работа опубликована в журнале Alzheimer's & Dementia.

"Из предыдущих исследований мы знаем, что социальные связи важны для нашего здоровья, а изоляция увеличивает риск слабоумия и смерти. Наша цель состояла в том, чтобы выяснить, какие социальные связи защищают нас от этого", — комментируют авторы эксперимента.

За основу были взяты результаты 13 международных исследований, в которых учёные на протяжении многих лет наблюдали людей от 65 лет и старше. Исследователи изучили три фактора: тип социальной связи, её функцию и качество.

"Мы обнаружили, что частое общение — ежемесячно или еженедельно — с семьёй и друзьями, а также возможность поговорить с кем-то снижали риск развития деменции. Мы также выяснили, что жизнь вместе с другими людьми и участие в общественной деятельности, например волонтёрство, снижают риск смерти", — говорят учёные.

Авторы пришли к выводу, что близкие отношения помогают контролировать стресс, а активная социальная жизнь в целом способствует большей физической активности. Также учитывались и второстепенные факторы, которые могли повлиять на результаты: возраст, пол, уровень образования, образ жизни и хронические заболевания.