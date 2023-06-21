Составлен топ-5 продуктов для прокачки мозга

Усилить работоспособность помогает не только физическая нагрузка, но и еда. Какие именно продукты дают заряд бодрости нашему мозгу, рассказал РИА "ФедералПресс" доктор медицинских наук, диетолог Михаил Гинзбург.

"На первое место я бы поставил какао и шоколад без сахара. Также питать мозг можно орехами (не более 50 граммов в сутки), морской рыбой и ягодами — вишней, черникой, ежевикой, малиной (до стакана в сутки)", — сказал врач.

Человеческий мозг всегда работает с каким-то уровнем тревожности, отметил Гинзбург. И чем выше этот показатель, тем скорее мозг стареет и медленнее справляется с текущими задачами, такими как принятие решений и способность делать выбор. Все вышеперечисленные продукты снимают тревожность и по-своему улучшают питание мозга. А менее тревожный мозг является более работоспособным, заключил врач.