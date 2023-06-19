Диетолог развеяла миф о "вредных" продуктах и рассказала об их пользе

За несколько последних десятилетий многие продукты несправедливо подпали под запрет в контексте правильного питания. На самом деле многие из них не вредят ни здоровью, ни фигуре. В их числе — мороженое, картофель и сливочное масло, рассказала врач-диетолог Евгения Пегова.

По её словам, мороженое хорошего качества из натуральных ингредиентов способно расслабить ЖКТ и снять напряжение, которое накопилось в течение дня.

"Конечно, если имеется непереносимость лактозы или другие заболевания, при которых молочные продукты противопоказаны, десерт не станет для вас разрешённым продуктом. Ну и здоровому человеку не стоит съедать больше порции в день", — рассказала интернет-изданию "Подмосковье сегодня" Пегова.

Картофель доктор назвала целым "сундуком" с витаминами и минералами. В молодой и правильно приготовленной картошке содержатся калий, магний, фосфор и витамин С. Не стоит также забывать и о том, что в целом этот продукт низкокалорийный.

Зря, по словам специалиста, вычеркнули и сливочное масло. Оно делает блюда насыщеннее и даёт необходимые жиры. Эксперт посоветовала следить за его количеством, и тогда организм поблагодарит, а кожа порадует гладкостью.