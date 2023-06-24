Россиянам рассказали, кому не рекомендуется есть суп из крапивы

Крапивный суп хоть во многом полезен, однако не всем людям его можно есть. Об этом рассказала "Газете.ru" диетолог медицинского центра "Проект Здоровье" в Санкт-Петербурге Наталья Круглова.

Она обратила внимание на то, что суп с крапивой обладает низкой калорийностью и содержит антиоксиданты. К тому же он богат витаминами С и К, а также рядом минералов и пищевых волокон. Но не для всех это блюдо будет полезным.

"Есть ряд категорий людей, которым противопоказан данный продукт. Так как действие крапивы недостаточно изучено у кормящих женщин и беременных женщин, то для таких людей она не подходит. Также не стоит давать растение детям до трёх лет. У пожилых людей крапива может понижать артериальное давление", — сообщила Круглова.

Не подходит такой суп и людям с заболеваниями пищеварительного тракта, ведь они могут столкнуться с диареей после такой трапезы. Тем же, кто не подпадает под категорию риска, эксперт советует есть на обед суп из крапивы.