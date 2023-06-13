"Бомба с задержанным действием": Названы три супа, которые опасны для пожилых людей

Пожилым людям следует отказаться от супов с густым бульоном, высоким содержанием жира и множеством ингредиентов. Они плохо влияют на работу пищеварительной системы, вызывая вздутие, диарею и запоры, а ещё из-за этих блюд увеличивает риск образования холестериновых бляшек. Подробнее об этом рассказала врач превентивной медицины и блогер Мадина Мусичова.

Солянка — одно из самых вредных для пожилых блюд из-за острых специй, жирного мяса, копчёностей и солений. Потребление этого супа чревато развитием атеросклероза. Второй вредный суп — грибной. По словам врача, там содержится много белка, который с возрастом труднее усваивается. Вообще, супы с белками противопоказаны пациентам с гастритом или язвой, поскольку такие ингредиенты стимулируют выработку желудочного сока. Третье блюдо, от которого нужно отказаться пожилым, — окрошка. Всё дело в плохой сочетаемости большого числа ингредиентов.

"Если заправить окрошку квасом или кефиром, она становится настоящей бомбой с задержанным действием. После приёма пищи возможно вздутие", — приводит слова Мусичовой портал "А теперь внимание!"