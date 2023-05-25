Врач раскрыла неожиданную причину тяги пожилых людей к сладкому

Тяга к сладкому у людей после 60 лет может быть вызвана одиночеством и ранимостью. Об этом рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королёва.

"Пожилые люди могут испытывать чувство одиночества, неудовлетворенности жизненными условиями. Их может тревожить отсутствие частого контакта со своими родными и близкими. Словом, они достаточно ранимы, особенно когда одиноки. И скрашивают их одиночество именно сладкие продукты", — рассказала Королёва "Москве 24".

Как объяснила врач, сладкое провоцирует выработку гормона радости, попросту говоря, может стать антидепрессантом. Его употребление помогает возникновению позитивных эмоций. Однако, как предупредила диетолог, чрезмерное увлечение тортами и кексами может быть опасно развитием инсулинорезистентности, сахарного диабета и набором лишнего веса.

"Сладости — это антидепрессант. Они радуют рецепторы головного мозга выработкой опиоидоподобных компонентов и позволяют человеку получить положительные эмоции, абстрагироваться от социального вакуума, наградить себя за что-то", — рассказала Королёва.