Диетолог назвала категории пациентов, которым противопоказан рыбий жир

В рыбьем жире есть компоненты, которые укрепляют иммунитет, улучшают состояние глаз и кожи, а также приводят в норму свёртываемость крови. Но при всех своих положительных свойствах некоторым людям этот продукт может навредить, рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук, главный врач клиники "Риммарита" Римма Мойсенко в интервью "Радио Sputnik".

О полезных свойствах рыбьего жира известно давно: ещё в СССР с его помощью проводили профилактику рахита у детей, ведь эта биологически активная добавка содержит много витамина D. Но на этом достоинства продукта не заканчиваются, уверяет Мойсенко.

"В рыбьем жире есть практически все жирорастворимые витамины. Витамин D помогает из любого продукта питания "вытащить" кальций, это особенно важно для детей и пожилых людей. Витамин А — это кожа, иммунный ответ, острота зрения. Причём в рыбьем жире не растительный провитамин, а животный ретинол, который усваивается всеми. Витамины К1 и К2 нормализуют свёртываемость крови и предотвращают образование тромбов. Кроме того, К2 необходим для профилактики остеопороза и хронических заболеваний почек", — уточнила врач.

Диетолог считает, что наиболее полезным компонентом рыбьего жира являются полиненасыщенные жирные кислоты омега-3, имеющие мощный антиоксидантный эффект. По её словам, именно омега-3 должна преобладать среди всех жирных кислот, которые мы получаем с пищей, но в нашем рационе больше омеги-6.

"У нас соотношение омеги-3 и омеги-6 — 1 к 18, а нужно хотя бы 1 к 4. При этом в рыбьем жире очень правильное соотношение докозагексаеновой (ДГК) и эйкозапентаеновой (ЭПК) кислот, которые входят в состав жирных кислот омега-3 и способствуют обновлению клеточных мембран", — объяснила эксперт.

Список достоинств продукта действительно впечатляет, но диетолог предостерегает от его постоянного употребления. Она подчеркнула, что некоторым людям рыбий жир может и вовсе навредить. Например, людям с аллергией на рыбу, а также тем, у кого поджелудочная железа не вырабатывает достаточное количество ферментов.

"Есть люди с неспецифическими аутоиммунными процессами в кишечнике, у которых плохая переносимость рыбьего жира. Есть так называемые долгожители с антивозрастным геном, у них омега-3 жирные кислоты формируются в организме из любых продуктов, и им тоже противопоказан рыбий жир", — добавила эксперт.