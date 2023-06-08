Регион

Уведомления отключены

8 июня, 03:20

"Укрепит физически и духовно": Пенсионерам назвали одну из самых полезных физических активностей

Геронтолог Златова: Йога особенно полезна для укрепления мышц у пожилых

Многие пенсионеры начинают вести активный образ жизни именно в преклонном возрасте. Одни выбирают скандинавскую ходьбу, другие — плавание. Также стоит обратить внимание и на йогу, которая послужит хорошим инструментом для укрепления мышц и восстановления силы ног, а также защитит от болезней суставов. Об этом рассказала врач-геронтолог Елизавета Златова.

"Ещё йога поможет пожилым людям поддерживать физическую форму без повышенных нагрузок на организм, а за счёт дыхательных практик и растяжек. Кроме того, йога поспособствует обрести внутреннюю гармонию, улучшить самочувствие и повысить жизненный тонус", — рассказала Златова интернет-изданию "Подмосковье сегодня".

Специалист также заявила, что малоподвижный и неактивный образ жизни для людей преклонного возраста опасен: в таком случае пенсионеры подвергаются повышенному риску инвалидности.

Учёные нашли у долгожителей "козырь", защищающий их от вредных бактерий

Учёные нашли у долгожителей "козырь", защищающий их от вредных бактерий

Ранее Лайф писал, что в России живёт почти 10 тысяч человек старше ста лет, рассказали в Минздраве. Доля пожилых пациентов, которые обращаются к терапевтам в поликлиниках, составляет 45%.

Обложка ©

Freepik

Арина Родионова
  • Новости
  • Здоровье

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров