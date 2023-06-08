"Укрепит физически и духовно": Пенсионерам назвали одну из самых полезных физических активностей

Многие пенсионеры начинают вести активный образ жизни именно в преклонном возрасте. Одни выбирают скандинавскую ходьбу, другие — плавание. Также стоит обратить внимание и на йогу, которая послужит хорошим инструментом для укрепления мышц и восстановления силы ног, а также защитит от болезней суставов. Об этом рассказала врач-геронтолог Елизавета Златова.

"Ещё йога поможет пожилым людям поддерживать физическую форму без повышенных нагрузок на организм, а за счёт дыхательных практик и растяжек. Кроме того, йога поспособствует обрести внутреннюю гармонию, улучшить самочувствие и повысить жизненный тонус", — рассказала Златова интернет-изданию "Подмосковье сегодня".

Специалист также заявила, что малоподвижный и неактивный образ жизни для людей преклонного возраста опасен: в таком случае пенсионеры подвергаются повышенному риску инвалидности.