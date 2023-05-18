В России живут почти 10 тысяч человек старше ста лет, рассказали в Минздраве

В России проживает 9600 человек в возрасте ста и более лет. Об этом на Всероссийском конгрессе по геронтологии и гериатрии рассказала председатель Российской ассоциации геронтологов и гериатров, главный гериатр Минздрава РФ, руководитель РГНКЦ РНИМУ имени Н.И. Пирогова Минздрава России Ольга Ткачёва.

Она уточнила, что доля пожилых пациентов, которые обращаются к терапевтам в поликлиниках, составляет 45%. Столько же проходят лечение в стационарах.

"Система здравоохранения на 40–50% работает с пожилыми, однако гериатров, которых у нас на всю страну 1626 человек, на всех не хватает — они не могут оказать помощь 36 миллионам человек. Поэтому сегодня важно обучать врачей других специальностей навыкам оказания медицинской помощи пожилым пациентам", — отметила Ткачёва.

Она добавила, что важно обращать внимание на классические гериатрические синдромы. Например, нарушение походки, депрессию, снижение памяти и недоедание.