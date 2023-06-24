Быстро и лекго: 7 вкуснейших азиатских блюд, которые идеально подойдут на лето

Летом многим из нас хочется держать фигуру в норме, а как же быть, если вы большой любитель азиатской кухни, но в тоже время вам хочется сохранить здоровое питание? Как оказалось, это более, чем возможно. Сооснователь сети "Много Лосося" Александр Мутовин в беседе с Лайфом назвал семь вкуснейших и правильных блюд Азии, которые легко повторить дома.

Рамен

Рамен обязательно включает в себя пшеничную лапшу и наваристый бульон. Фото © Freepik / Stance

Этот японский суп с пшеничной лапшой прекрасно подойдёт на обед или ужин. Интересно отметить, что несколько веков назад рамён продавался в забегаловках и считался блюдом для бедняков. Однако спустя время рецепт приготовления супа претерпел много изменений. Сегодня рамен готовят как на курице, так и на говядине. Кроме того, популярностью пользуется суп без мяса. Приготовить это японское блюдо в домашних условиях несложно, главное — выбрать рецепт по вкусу.

Фунчоза с курицей и овощами

Если вы хотите перекусить не очень сытным блюдом, или же приготовить на стол вкусную закуску, то это низкокалорийное блюдо вам точно подойдёт. Чтобы сделать фунчозу более сытной, можно добавить в блюдо больше разных овощей и специй. Кроме того, курицу можно заменить на говядину или на индейку. Еще одним главным плюсом этого блюда является быстрота его приготовления.

Рис с овощами

Блюдо из риса и овощей — это хороший вариант для вегитарианцев, а можно его использовать в качестве гарнира для любителей мяса и рыбы. Фото © Freepik / timolina

Одним из основных преимуществ этого блюда является быстрота и лёгкость в приготовлении. Кроме того, рис прекрасно подходит на летний период времени, так как способствует ускорению метаболизма. Разнообразить рецепт можно с помощью различных приправ и специй. По словам Мутовина, с рисом отлично сочетаются такие овощи, как морковь, цветная капуста или брокколи.

Спринг-роллы

Традиционно для этого блюда используют рисовую бумагу или тонкое пшеничное тесто, но второй вариант подходит только для приготовления жареных роллов. Фото © Freepik

Это блюдо зародилось в Китае, а позже стало популярно практически во всех странах мира. Для спринг-роллов можно брать абсолютно любую начинку и смешивать компоненты — главное, чтобы они сочетались между собой. Так, подойдут как овощи, так и мясо, грибы или рыба. Единственным и неизменным ингредиентом, которое обязано присутствовать в блюде, это рисовая бумага, куда собственно и заворачивают начинку. Кстати, сейчас, как обратил внимание наш собеседник, популярными становятся сладкие спринг-роллы с фруктами.

Маринованная морковь с дайконом

Это лёгкая, полезная и приятно освежающая овощная закуска считается традиционным блюдом вьетнамской кухни. Дайкон похож на нашу редьку, только у него нет резкого запаха, корнеплод богат витамином С и калием. Особенно он хрошо сочетается с маринованной морковью. Рецепты такого салата невероятно прост и в основном способы приготовления различаются по специям и приправам.

Том ям

Огромную роль в приготовлении классического том яма играют овощи, специи и приправы. Фото © Freepik / jcomp

Блюдо, которое на протяжении нескольких веков продолжает оставаться одним из самых любимых. Пряность и острота супа, сделанного на кокосовом молоке, дарит ощущение сытости на долгое время. Рецепт блюда появился ещё в древние времена в Таиланде и Лаосе. Ходили поверья, что суп повышает здоровье и помогает справиться со всеми жизненными невзгодами. Из-за необычного набора продуктов, том ям и правда наполнит ваш организм витаминами, а также сможет укрепить иммунитет.

Салат из лапши и креветок

В азиатской кухне лапша, пожалуй, один из самых часто используемых ингредиентов практически всех блюд, так как она лёгкая в приготовлении. Несмотря на простоту салата из лапши и креветок, по вкусу он подойдёт практически каждому. Если вы не любитель морепродуктов, то в салат можно добавить курицу или индейку, от этого он точне не станет менее вкусным.