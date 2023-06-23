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23 июня, 13:56

Названы блюда, которыми проще простого отравиться в жару

Врач Соломатина: Салаты с майонезом и шаурма в жару могут вызвать отравление

Чаще всего именно летом случаются массовые отравления. Чтобы избежать этого, лучше отказаться от еды в некоторых точках общественного питания, в том числе там, где продают шаурму. Об этом в беседе с радио "Комсомольская правда" сообщила врач-диетолог Елена Соломатина.

"В жару стоит отказаться от таких изделий, как шаурма, различные салаты, залитые майонезом, блюда из рыбы. Не стоит забывать об овощах и фруктах: даже в таких, казалось бы, безобидных продуктах при высокой температуре могут начаться процессы гниения", — сказала врач.

По её словам, стоит обходить стороной стихийные точки общепита, где обычно не следят за правильной работой холодильников и свежестью хранящихся в них продуктов. Также Соломатина посоветовала даже не пробовать уже надрезанные фрукты и ягоды, ведь неизвестно, мыли ли нож перед тем, как воспользоваться им.

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Ранее гастроэнтеролог Екатерина Кашух предостерегла россиян от покупки дыни в несезон. Недозрелый плод может спровоцировать расстройство пищеварительной системы и стать причиной отравления.

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Светлана Оперук
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