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19 июня, 17:18

Россиянам объяснили, как по запаху и кожуре выбрать дыню

Гастроэнтеролог Кашух предостерегла россиян от покупки дыни в несезон

В России уже вовсю начали продавать дыни, однако следует помнить, что покупка незрелого фрукта может обернуться проблемами с пищеварением, в том числе пищевым отравлением. Об этом предупредила гастроэнтеролог лаборатории "Гемотест" Екатерина Кашух.

"Сезон дынь в России начинается с конца июля – начала августа и длится до сентября. Если купить фрукт раньше, он может оказаться незрелым, невкусным и даже вредным. Так, недозрелая дыня способна спровоцировать расстройство пищеварительной системы и стать причиной отравления", — отметила медик в беседе с "Газетой.ru".

Гастроэнтеролог прежде всего рекомендует покупать дыню в период сезона её естественного созревания. Также не стоит выбирать фрукт на рынке или в точках, которые находятся на обочине дороги. Отдавать предпочтение следует крупным магазинам, где соблюдаются необходимые условия хранения и есть документы на продукты. В заключение Кашух добавила, что при покупке дыни нужно обратить внимание на её кожуру, которая должна быть упругой. Кроме того, спелый фрукт, как правило, имеет насыщенный и вкусный запах.

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Freepik / olinchuk

Наталья Исакова
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