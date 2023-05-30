На квасе или на кефире: Нейросеть дала совет, какую окрошку выбрать

В вечном споре "Какая окрошка вкуснее — на кефире или на квасе" появился новый участник — нейросеть. Популярный чат-бот ChatGPT спросили, какой вид блюда лучше включить в рацион.

"Какой вид окрошки предпочесть, зависит от личных предпочтений. Если вы любите нежный вкус и текстуру, то окрошка на квасе может быть лучшим выбором для вас. А если вы любите более кремообразную текстуру и более яркий кислый вкус, то окрошка на кефире может вам больше понравиться", — приводит комментарий нейросети РИА "ФедералПресс".