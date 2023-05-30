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29 мая, 23:55

Врач объяснила, чем заправлять окрошку

Гастроэнтеролог Кашух: Более полезна окрошка на кефире

Классическая окрошка готовится на квасе, однако, если он магазинный, полезнее приготовить это блюдо на кефире, чтобы не провоцировать проблемы с ЖКТ и диабет. Об этом в беседе с "Газетой.ru" рассказала кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог лаборатории "Гемотест" Екатерина Кашух.

Натуральный квас, по её словам, прекрасно освежает и полезен для здоровья благодаря содержанию витаминов группы В, витамина Е и закваски, которая помогает поддерживать нормальную микрофлору кишечника. Напитки же промышленного производства часто содержат искусственные ароматизаторы, красители и большое количество сахара, а потому их употребление чревато ожирением и развитием сахарного диабета.

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Врач рекомендовала заправлять окрошку кефиром. Это пробиотик, который содержит полезные лакто- и бифидобактерии. Он не вызывает вздутия живота и тоже хорошо освежает в жару.

"Вне зависимости от выбранной заправки в окрошку лучше не добавлять колбасу и ветчину. Это продукты переработки мяса, в них мало пользы и много ингредиентов, которые нежелательно употреблять регулярно", — отметила Кашух, посоветовав вместо этого использовать отварную курицу, говядину или телятину.

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Ранее нутрициолог Марина Мельникова объяснила, кому не подойдёт окрошка на квасе, а кому — на кефире. Так, беременным женщинам следует избегать употребления кваса из-за содержания в нём кофеина, так как высокий уровень его потребления может привести к выкидышу во время беременности и даже к врождённым порокам развития.

Обложка ©

Freepik

Лариса Сафронова
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