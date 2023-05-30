Врач объяснила, чем заправлять окрошку

Классическая окрошка готовится на квасе, однако, если он магазинный, полезнее приготовить это блюдо на кефире, чтобы не провоцировать проблемы с ЖКТ и диабет. Об этом в беседе с "Газетой.ru" рассказала кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог лаборатории "Гемотест" Екатерина Кашух.

Натуральный квас, по её словам, прекрасно освежает и полезен для здоровья благодаря содержанию витаминов группы В, витамина Е и закваски, которая помогает поддерживать нормальную микрофлору кишечника. Напитки же промышленного производства часто содержат искусственные ароматизаторы, красители и большое количество сахара, а потому их употребление чревато ожирением и развитием сахарного диабета.

Врач рекомендовала заправлять окрошку кефиром. Это пробиотик, который содержит полезные лакто- и бифидобактерии. Он не вызывает вздутия живота и тоже хорошо освежает в жару.

"Вне зависимости от выбранной заправки в окрошку лучше не добавлять колбасу и ветчину. Это продукты переработки мяса, в них мало пользы и много ингредиентов, которые нежелательно употреблять регулярно", — отметила Кашух, посоветовав вместо этого использовать отварную курицу, говядину или телятину.