День окрошки, Всемирный день феминизма, Евдокия Свистунья: какие праздники и приметы 30 мая

День окрошки

В России ежегодно 30 мая отмечается гастрономический праздник, посвящённый одному из древнейших русских блюд — окрошке. Оно получило название от глагола крошить — мелко нарезать. Такой холодный суп стал традиционным блюдом русской кухни.

Рецепты окрошки появились ещё на заре русской кулинарной литературы. Например, такой есть в труде Николая Осипова "Старинная русская хозяйка, ключница и стряпуха". А ещё раньше в "Домострое" упоминается родственное блюдо — ботвинья.

Окрошка — это смесь мелконарезанных различных видов мяса или рыбы, овощей и солений, трав, заправленная… а вот здесь начинаются споры. Одни любят окрошку на квасе, другие — на кефире, третьи — на воде со сметаной, и переубедить этим людям друг друга шансов нет. Да и о вкусах не спорят. При этом нелишним будет узнать мнение диетолога, какая окрошка лучше, а также пояснения нутрициолога, кому не подойдёт окрошка на квасе, а кому — на кефире.

Всемирный день борьбы с рассеянным склерозом

30 мая отмечается Всемирный день борьбы с рассеянным склерозом. Многие путают его с так называемым старческим склерозом, на который списывают ухудшение памяти у пожилых. На самом деле, рассеянный склероз — это хроническое аутоиммунное заболевание. Оно поражает оболочку проводников головного и спинного мозга.

"Склероз" в данном случае означает "рубец", а "рассеянный" значит "множественный". Очаги этой болезни находят по всему телу, там нервная ткань заменяется на соединительную. Чаще всего рассеянному склерозу подвержены люди в возрасте от 20 до 50 лет, хотя болезнь может поражать и детей, и пожилых. Нет доказательств, что рассеянный склероз передаётся по генам, хотя наследственность увеличивает риск. Другие факторы — низкий уровень витамина D и курение.

Симптомы этого заболевания непредсказуемы, различаются от человека к человеку. Они могут исчезнуть, сохраняться или усиливаться. Самые распространённые симптомы рассеянного склероза — это острое выпадение поля зрения на один глаз или двоение, а ещё снижение силы в конечностях, головокружение и так далее. Заболевание это неизлечимое, но с помощью врачей можно приостановить его развитие.

Всемирный день борьбы с астмой и аллергией

30 мая отмечается Всемирный день борьбы против астмы и аллергии. Фото © Shutterstock

30 мая в России и других странах отмечают Всемирный день борьбы против астмы и аллергии. Он был учреждён в 2005 году Всемирной организацией здравоохранения. По данным Федерального медико-биологического агентства России различными формами аллергии в нашей стране страдают от 17,5% до 30% граждан.

Аллергия — это реакция иммунной системы человека на инородные вещества, их отторжение. При попадании аллергенов в организм в нём запускается защитная функция и выбрасываются антитела.

Рекомендации по профилактике аллергии и астмы: правильное питание, физическая нагрузка,

закаливание;

снижение стрессов;

проветривание дома, своевременная уборка;

избавление от бытовых аллергенов; избегание контакта с животными.

Международный день феминизма

Сегодня, 30 мая 2023, отмечается Международный день феминизма. Этот памятный день неофициальный. Дату такую выбрали в связи с тем, что 30 мая 1431 года, 592 года назад, церковный суд приговорил Жанну д'Арк к смертной казни. Феминистки решили, что Орлеанская дева — лучший символ их борьбы с мужчинами за права.

Инициатива создания праздника, посвящённого феминизму, родилась в 60-х годах прошлого века. В этот день обычно представители общественных движений проводят различные акции, чтобы заявить о правах прекрасного пола.

День памяти преподобной Евфросинии Московской, Евдокия Свистунья

30 мая отмечается День памяти преподобной Евфросинии Московской. Фото © pravoslavie.ru

30 мая православные в России отмечают День памяти преподобной Евфросинии Московской, жены святого князя Димитрия Донского. Святая Евфросиния, в миру Евдокия, родилась в 1353 го­ду. Она была дочерью суздальского князя, с малых лет воспитывалась в христианстве. В 1367 году она стала женой великого князя московского Дмитрия Донского, их брак был залогом союза и мира между Московским и Суздальским княжествами.

Евдокия Дмитриевна провела с Дмитрием Ивановичем 22 года в счастливом браке, которому "земля Русская была рада". 19 мая 1389 года Дмитрий Донской скончался в возрасте 38 лет. Евдокия Дмитриевна фактически стояла во главе Московского княжества, являясь блюстительницей престолонаследия среди сыновей. Была одной из самых образованных женщин своей эпохи. В столице и других русских городах Евфросиния построила большое число храмов и монастырей. 17 мая 1407 года Евдокия Дмитриевна удалилась в монастырь и приняла монашество с именем Евфросиния. Через несколько дней она повелела заложить новый каменный Вознесенский собор на месте деревянного. Спустя всего несколько недель святая скончалась. Со временем преподобную Евфросинию Московскую стали почитать как покровительницу русских государей и заступницу Москвы.

Именинники 30 мая

Сегодня, 30 мая, именины отмечают: Андроник,

Давид,

Ефросинья,

Юния. В наше время это уже основательно подзабытые имена, хоть и красивые. Если их обладатели есть среди читателей Лайфа, редакция поздравляет их с именинами.

Приметы 30 мая

В народе Евдокию Дмитриевну, жену московского князя Дмитрия Ивановича, звали Евдокия Свистунья. Такое прозвище святая получила на Руси, так как считалось, что в её праздник дуют сильные ветры, издающие свист.

Крестьяне на Евдокию работали в огороде. В этот день было принято окучивать картошку. Ещё сажали или пересаживали перец, томаты, баклажаны. Отправляясь в лес, крестьяне осторожничали, так как в это время появлялось много змей. По приметам, вечер на Евдокию Свистунью нужно провести дома, в кругу семьи, без застолья и развлечений. Вечером и ночью лучше не гулять. Также считалось, что беременным 30 мая нельзя надевать одежду красного цвета и брать в руки красные вещи, есть ягоды, фрукты и другие продукты этого цвета — к преждевременным родам.

Погодные приметы на Евдокию