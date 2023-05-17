Диетолог разрешила вечный спор: какая окрошка лучше — на квасе или кефире

Чтобы сделать окрошку диетической, достаточно заменить пару ингредиентов и заправку. О том, как можно разнообразить старинный рецепт, "Вечерней Москве" рассказала диетолог Марина Макиша.

Врач считает, что окрошку нужно заправлять кефиром или минералкой, а от покупного кваса отказаться, поскольку в нём много сахара. Подойдёт самодельный кислый квас, в котором содержатся полезные бактерии и дрожжи.

"Кефир содержит белок, кальций и пробиотики. Квас, который продаётся в магазинах, содержит много сахара. На 100 миллилитров напитка в него добавляют 10–12 граммов сахара. Столько же содержится в газировке", — пояснила Макиша.

Те, кто привык брать для заправки окрошки квас в магазине, могут использовать и его, но напиток не должен содержать более 4–6 граммов углеводов на 100 миллилитров.

Также вместо кефира можно добавлять в окрошку сыворотку: она лёгкая и содержит витамины, аминокислоты и полезные микроэлементы. Калорийную колбасу стоит заменить на куриную грудку, картошку — на цветную капусту. Такая окрошка точно будет полезной, уверена диетолог.