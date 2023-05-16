В России окрошку на квасе стало готовить на 3% дороже, чем годом ранее

Стоимость набора продуктов для приготовления традиционной квасной окрошки в целом по России за год выросла на 3%. Об этом пишет газета "Известия", опираясь на цифры оператора фискальных данных "Платформа ОФД".

Исследование проходило в первые две недели мая. Согласно его результатам, наибольшее подорожание показали редис (+28%) и огурцы (+25%). Квас и зелёный лук прибавили в цене на 6 и 5% соответственно, а сметана и варёная колбаса — на 1%. При этом картофель подешевел на 33%, укроп — на 21%, а яйца — на 7%.

"Майский индекс свидетельствует о продолжении тренда на стабилизацию цен в продовольственном секторе: у населения сохраняется сберегательная модель потребления", — отмечают эксперты "Платформы ОФД".

Дороже всего приготовление окрошки обойдётся жителям Санкт-Петербурга. На приобретение необходимых ингредиентов им понадобится около 950 рублей, что на 11% больше, чем годом ранее. В Москве средний чек на окрошку составил порядка 850 рублей, показав рост на 6%.