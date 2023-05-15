В России появятся ГОСТы на сыры и детское питание

В России в 2023 году планируется утвердить ГОСТы на сыры и детское питание. Об этом заявил глава Росстандарта Антон Шалаев в интервью газете "Известия".

"В этом году готовится целая линейка стандартов на различные виды сыра. Ведь их производство в стране в том числе фермерскими хозяйствами растёт, поэтому есть потребность и в их тестировании", — сказал Шалаев.

Также он назвал важной темой новые стандарты на продукцию детского питания. В 2023 году, в частности, будет принят ГОСТ для молочной детской продукции, который установит методы определения массовой доли общего белка, жиров и определит их кислотность. Кроме того, будут введены новые стандарты для мясной и рыбной продукции детского питания.

Глава Росстандарта также не исключил появления ГОСТов на мёд.

"У нас есть закон о пчеловодстве, но в нём нет чёткого определения, что такое мёд. Сейчас рассматриваются изменения в соответствующий закон, и если это будет сделано, то повлечёт необходимость и актуализации ГОСТов на продукцию пчеловодства", — уточнил Шалаев.

Помимо того, в программу национальной стандартизации на 2023 год внесены туристские услуги халяль и общие требования к ним, куда предполагается включить и требования к халяльным отелям.