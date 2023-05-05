КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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5 мая, 05:04

В России предложили уничтожать весь фальсификат

"Известия": Российский бизнес предлагает уничтожать фальсифицированные товары

Ассоциация производителей трубопроводных систем (АПТС) предлагает уничтожать товары с признаками фальсификации. Это касается как промышленных, так и потребительских продуктов. Об этом пишет газета "Известия".

В середине апреля рабочая группа по нелегальному обороту товаров под председательством "Роскачества" рассмотрела поправки в закон "О техническом регулировании", автором которых является АПТС. В частности, было предложено считать фальсификатом продукцию, в составе которой намеренно отражена неполная или недостоверная информация.

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"Рабочая группа при госкомиссии рассмотрит предложения отраслевых союзов в ближайшее время. Важно также продумать регламент исполнения предложенной нормы: порядок изъятия, хранения и уничтожения фальсификата", — приводит газета заявление "Роскачества".

Долю фальсификата на рынке обозначить достаточно сложно, она разнится в зависимости от отрасли. Например, в лёгкой промышленности она может достигать до 20%. Также в документе будет прописано, кто будет оплачивать уничтожение товаров. Так, продукцию необходимо уничтожать не только на средства налогоплательщиков, но и за счёт нарушителя. В некоторых случаях возможно изъятие товаров для государственных нужд, если они будут надлежащего качества.

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Ранее эксперты "Роскачества" нашли нарушения более чем в 60% упаковок "Тархуна", томатного сока и морса. Среди выявленного — пестициды, плесень и грязная вода.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова
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