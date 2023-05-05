В России предложили уничтожать весь фальсификат

Ассоциация производителей трубопроводных систем (АПТС) предлагает уничтожать товары с признаками фальсификации. Это касается как промышленных, так и потребительских продуктов. Об этом пишет газета "Известия".

В середине апреля рабочая группа по нелегальному обороту товаров под председательством "Роскачества" рассмотрела поправки в закон "О техническом регулировании", автором которых является АПТС. В частности, было предложено считать фальсификатом продукцию, в составе которой намеренно отражена неполная или недостоверная информация.

"Рабочая группа при госкомиссии рассмотрит предложения отраслевых союзов в ближайшее время. Важно также продумать регламент исполнения предложенной нормы: порядок изъятия, хранения и уничтожения фальсификата", — приводит газета заявление "Роскачества".

Долю фальсификата на рынке обозначить достаточно сложно, она разнится в зависимости от отрасли. Например, в лёгкой промышленности она может достигать до 20%. Также в документе будет прописано, кто будет оплачивать уничтожение товаров. Так, продукцию необходимо уничтожать не только на средства налогоплательщиков, но и за счёт нарушителя. В некоторых случаях возможно изъятие товаров для государственных нужд, если они будут надлежащего качества.