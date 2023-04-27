"Роскачество": Более половины бюджетного коньяка в России является фальсификатом
В "Роскачестве" исследовали российский коньяк экономкласса (до 920 рублей за 0,5 литра) и выявили признаки фальсификации в 52% экземпляров. По данным регулятора, для удешевления продукции многие производители предпочитают использовать вместо коньячного дистиллята спирт невиноградного происхождения.
Эксперты закупили в ретейле продукцию, изготовленную в Москве, Ставропольском крае, Московской, Нижегородской, Тульской и Орловской областях, а также в республиках Дагестан, Татарстан и Крым.
Признаками фальсификации обладают:
- "Альтаир", "Император", "Старейшина" и "Шато Темрюк" (Москва);
- "Киновский", "Шустов" (2015 г. ур.) и Father's Old Barrel (Московская область);
- "Золотые купола" и "Крепость Кизляр" (Республика Дагестан);
- МВКЗ (Тульская область);
- "Три звёздочки" (Нижегородская область);
- "Три звёздочки" (Республика Татарстан).
В "Роскачестве" подчеркнули, что также у алкогольной продукции данных марок присутствуют пороки по букету и вкусу. Соответствующая информация уже направлена в Росалкогольрегулирование, а производители заявили о проведении корректирующих мероприятий.
Ранее эксперты "Роскачества" обнаружили нарушения более чем в 60% упаковок "Тархуна", томатного сока и морса. Среди выявленного: содержание пестицидов, плесени и грязная вода.
ТАСС / Артём Геодакян