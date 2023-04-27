"Роскачество": Более половины бюджетного коньяка в России является фальсификатом

В "Роскачестве" исследовали российский коньяк экономкласса (до 920 рублей за 0,5 литра) и выявили признаки фальсификации в 52% экземпляров. По данным регулятора, для удешевления продукции многие производители предпочитают использовать вместо коньячного дистиллята спирт невиноградного происхождения.

Эксперты закупили в ретейле продукцию, изготовленную в Москве, Ставропольском крае, Московской, Нижегородской, Тульской и Орловской областях, а также в республиках Дагестан, Татарстан и Крым.

Признаками фальсификации обладают: "Альтаир", "Император", "Старейшина" и "Шато Темрюк" (Москва);

"Киновский", "Шустов" (2015 г. ур.) и Father's Old Barrel (Московская область);

"Золотые купола" и "Крепость Кизляр" (Республика Дагестан);

МВКЗ (Тульская область);

"Три звёздочки" (Нижегородская область);

"Три звёздочки" (Республика Татарстан).

В "Роскачестве" подчеркнули, что также у алкогольной продукции данных марок присутствуют пороки по букету и вкусу. Соответствующая информация уже направлена в Росалкогольрегулирование, а производители заявили о проведении корректирующих мероприятий.