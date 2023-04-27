КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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27 апреля, 13:30

"Роскачество": Более половины бюджетного коньяка в России является фальсификатом

В "Роскачестве" исследовали российский коньяк экономкласса (до 920 рублей за 0,5 литра) и выявили признаки фальсификации в 52% экземпляров. По данным регулятора, для удешевления продукции многие производители предпочитают использовать вместо коньячного дистиллята спирт невиноградного происхождения.

Эксперты закупили в ретейле продукцию, изготовленную в Москве, Ставропольском крае, Московской, Нижегородской, Тульской и Орловской областях, а также в республиках Дагестан, Татарстан и Крым.

Признаками фальсификации обладают:

  • "Альтаир", "Император", "Старейшина" и "Шато Темрюк" (Москва);
  • "Киновский", "Шустов" (2015 г. ур.) и Father's Old Barrel (Московская область);
  • "Золотые купола" и "Крепость Кизляр" (Республика Дагестан);
  • МВКЗ (Тульская область);
  • "Три звёздочки" (Нижегородская область);
  • "Три звёздочки" (Республика Татарстан).

В "Роскачестве" подчеркнули, что также у алкогольной продукции данных марок присутствуют пороки по букету и вкусу. Соответствующая информация уже направлена в Росалкогольрегулирование, а производители заявили о проведении корректирующих мероприятий.

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Ранее эксперты "Роскачества" обнаружили нарушения более чем в 60% упаковок "Тархуна", томатного сока и морса. Среди выявленного: содержание пестицидов, плесени и грязная вода.

Обложка ©

ТАСС / Артём Геодакян

Матвей Константинов
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