Россиянам рассказали, какое вино подойдёт для приготовления еды

При выборе вина для приготовления еды нужно ориентироваться на знакомые варианты, которые вы бы налили в свой бокал. Такой совет дала директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции "Роскачества" Олеся Буняева.

"Здесь будет уместно правило: использовать в приготовлении то вино, которым бы вы наполнили свой бокал. Говоря о стоимости вина, лучше взять то, чему вы доверяете и пробовали, но не самое дорогостоящее. Это поможет избежать разочарований после приготовления", — сообщила Буняева РИА "Новости".

По её словам, если в составе блюда есть белое вино, выбирать нужно сухие варианты кислотных сортов, без выдержки в бочке. Среди них совиньон блан, пино гриджио, рислинг. А если использовать красное, лучше брать напиток средней плотности с умеренными танинами. Если блюдо мясное, эксперт советует брать более танинное вино, например каберне совиньон.

А вот для соусов и выпечки больше подойдут лёгкие, неплотные виды вроде пино нуар. В десерты лучше добавлять сладкие вина вроде муската. Если же в рецепте блюда указывается принадлежность к региону, вино лучше выбрать под стать, чтобы соблюсти традиции и получить желаемый итог.