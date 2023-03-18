Сладкий обман: Что будет с организмом при замене сахара на мёд

Вокруг мёда существует множество различных мифов, и практически каждый слышал о его целительных свойствах. Врач-терапевт, диетолог "СМ-Клиники" Елена Тихомирова в беседе с Лайфом рассказала, что будет, если сахар полностью заменить мёдом, и действительно ли он так полезен.

По её словам, мёд — это практически тот же самый сахар. Но у него действительно есть некоторые оздоравливающие свойства, хотя, по мнению врача, и преувеличенные. Медик призывает не забывать и о том, что сладкое лакомство может вызвать аллергию, поэтому людям, склонным к ней, к нему нужно относиться осторожно.

"Мы обожествляем мёд, потому что это первый сладкий продукт, который попробовал человек в условиях дикой природы. Он его отвоевал у пчёл, он его добивался, поэтому это сладкая желанная радость. Целительные эффекты мёда очень сильно преувеличены, хотя, несомненно, они есть. Когда мы вместо сахара поедаем мёд, то это практически тот же самый сахар", — объяснила медик.

Тихомирова считает, что если мёд входит в перечень ваших любимых продуктов, то его можно добавлять в творог, негорячую кашу, но немного — только ложечку. Если же есть его так же много, как и сахара, то лишние килограммы не заставят себя долго ждать, резюмировала она.