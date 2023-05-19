Нутрициолог объяснила, кому не подойдёт окрошка на квасе, а кому — на кефире

Окрошка — это традиционный холодный русский суп, который обычно подаётся с кефиром или квасом. В ней нежирные белки из яиц и мяса/рыбы, а также углеводы из картофеля и овощей. Благодаря низкому содержанию жира и высокому содержанию питательных веществ окрошка имеет много преимуществ для здоровья, рассказала Лайфу нутрициолог, эксперт по правильному питанию Марина Мельникова.

Окрошка также содержит некоторые необходимые витамины и минералы, такие как витамин В12, который помогает поддерживать здоровье нервных клеток, а также фосфор и селен, защищающий клетки от повреждения свободными радикалами в организме. Калорийность окрошки может составлять 100–200 калорий на порцию в зависимости от используемых ингредиентов.

Нутрициолог, эксперт по правильному питанию Марина Мельникова. Фото Предоставлено Лайфу

"Кроме того, благодаря низкой калорийности закваски её можно употреблять, не беспокоясь о наборе веса или других проблемах со здоровьем, связанных с перееданием жирной пищи, которая имеет высокую калорийность, но низкую питательную ценность", — сказала специалист.

По словам Мельниковой, делать окрошку можно и на кефире, и на квасе. Так, кефир имеет много преимуществ для здоровья: он содержит большое количество пробиотиков и может помочь при проблемах с пищеварением, а также укрепить иммунную систему. Однако, несмотря на эти преимущества, некоторым людям противопоказано употребление кефира, заметила нутрициолог. Те люди, которые страдают непереносимостью лактозы, должны избегать употребления окрошки на основе кефира, поскольку любое количество молочных продуктов может вызвать у них дискомфорт и диарею. Кроме того, людям, страдающим аллергией на молоко, следует воздержаться от употребления любых продуктов и напитков на основе молока, включая кефирную окрошку.

Квас же помогает контролировать уровень холестерина и одновременно оказывает антисептическое действие против воспаления, но у него есть противопоказания. Люди, страдающие непереносимостью глютена, должны избегать употребления этого напитка, поскольку ржаной хлеб, используемый для приготовления кваса, содержит глютен. Кроме того, беременным женщинам следует избегать употребления кваса из-за содержания в нём кофеина, так как высокий уровень его потребления может привести к выкидышу во время беременности и даже к врождённым порокам развития.

Также Мельникова объяснила, как сделать окрошку ещё полезнее. Так, вместо того чтобы использовать картофель или кашу (гречневую крупу) в качестве основного зерна в тосте, можно попробовать заменить их на киноа или булгур. Киноа содержит много белка и клетчатки, а булгур помогает снизить уровень холестерина и сбалансировать уровень сахара в крови. Вместо традиционных начинок, таких как нарезанная кубиками ветчина или варёная колбаса, можно добавить куриную грудку на гриле или запечённый лосось. В качестве заправки можно использовать греческий йогурт.