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19 мая, 12:23

Иммунолог назвал продукты, от которых надо бежать при аллергии на пыльцу

Иммунолог Болибок: Бобовые могут усиливать любую аллергическую реакцию

При поллинозе триггером является пыльца, а затем он переходит в пищевую аллергию, которая может проявляться даже при отсутствии основного аллергена. От каких продуктов в таком случае стоит отказаться, рассказал врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. В первую очередь он обратил внимание на бобовые.

"Бобовые продукты — фасоль, горох, соя — содержат достаточно много гистамина. Это вещество, которое усиливает воспалительную реакцию. Если аллергик употребляет продукты с высоким содержанием гистамина, у него может снизиться порог чувствительности, и он будет реагировать на совершенно незначительные доли аллергенов, которые иначе не вызывали бы у него никакой реакции", — отметил врач в беседе с радио Sputnik.

Медик пояснил, что аллергенами, вызывающими патологическую реакцию у чувствительных к пыльце людей, являются растительные белки. В зерновых, а также фруктах и ягодах могут быть похожие по строению вещества.

"Самая частая перекрёстная аллергия — это пыльца берёзы и яблоки или персики. При аллергии на пыльцу злаковых трав, тимофеевки, часто бывает перекрёстная реакция на злаковые продукты, например ячменное пиво. С реакцией на полынь часто сочетается перекрёстная аллергия на семена подсолнечника и подсолнечное масло", — рассказал Болибок.

По его словам, пищевая перекрёстная аллергия может быть даже сильнее, чем основная. При этом у всех это проходит по-своему. Если избавиться от основной аллергии, то перекрёстная тоже пропадёт. Болибок посоветовал обратиться к врачу и сдать необходимые анализы.

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Никита Осипов
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