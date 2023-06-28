"Не заставляем": Детский эндокринолог подсказала способы приучить малышню к овощам и фруктам

Лето — самый сезон для свежих овощей, фруктов и ягод, очень полезных для растущих организмов. Вот только сами дети нередко отказываются от такой пищи наотрез. Что нужно сделать, чтобы добавить полезную еду в рацион непокорного ребёнка, рассказала детский эндокринолог Анастасия Тараско.

"Рекомендация такая: мы не заставляем, не шантажируем, не обвиняем ни в коем случае, а предлагаем. Есть дети, которые готовы пробовать ягоды, фрукты и овощи, и из всего многообразия они точно что-то съедят — не малину, например, так клубнику. Когда ситуация критическая — ребёнок наотрез отказывается от плодов, — нужно продолжать предлагать", — объяснила врач в беседе с РИА "ФедералПресс".

В среднем на то, чтобы заинтересовать ребёнка такой пищей, требуется 12 попыток, поделилась Анастасия. Очень важно не бросать попытки раз и навсегда, получив отказ. Если дети отказываются, то в следующий раз предложите снова, мягко и доброжелательно. Ребёнку нужно привыкнуть, что овощи, фрукты и ягоды — еда, которую едят все.

"Также всегда работает игровая форма. Можно предложить ребёнку, например, мороженое с ягодами и включить в работу хвостики, ушки, лапки и так далее", — добавила эндокринолог.