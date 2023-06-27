Врач объяснила, почему родителям лучше не принимать лекарства при маленьких детях

Людям, у которых есть дети, нельзя выкидывать лекарственные препараты в мусорное ведро. Об этом, а также о том, как правильно хранить домашнюю аптечку, рассказала Софья Кичаева, педиатр клиники DocDeti.

Нередко бывает так, что ребёнок интересуется тем, что принимают взрослые, и пытается сам попробовать лекарства на вкус, объяснила Софья. Поэтому, чтобы оградить маленьких детей от опасности, аптечку нужно держать там, где они не смогут до неё добраться. А ещё полезно ввести для себя правило: не оставлять лекарства где попало, а возвращать их в аптечку после каждого использования.

"Не принимайте ваши лекарства на глазах у ребёнка. Дети склонны повторять за взрослыми. Не говорите, что даёте ребёнку конфетку или сладость, когда даёте ему лекарство. Не выбрасывайте коробки с таблетками в мусорное ведро на глазах у малыша. Он обязательно туда заглянет!", – предостерегла педиатр в беседе с "Газетой.ru".