Однотипным ботоксным куклам ни за что не выиграть конкурс красоты в СССР, ведь тогда ценили истинную женскую красоту

Совсем недавно Интернет разрывался от недовольных комментариев по поводу победительницы конкурса "Миссис Россия – 2023" Натальи Оскар. В реальной жизни женщина оказалась совсем не такой красавицей, как на страницах соцсетей. Её обвинили в обильном применении фотошопа, обмане и отсутствии харизмы. В наш век развития Всемирной паутины, по сути, любая девушка способна превратить себя в невероятную милашку. А каково было жительницам Советского Союза, у которых такой роскоши не было? Именно поэтому победу в конкурсах могли одержать только самые настоящие красотки.

1. Маша Калинина — победительница конкурса красоты 1988 года

Маша Калинина — победительница конкурса "Московская красавица – 1988". Фото © ТАСС / Александра Чумичева

Первый советский конкурс красоты был устроен в 1988 году и проводился в столице, да и назывался соответственно — "Московская красавица – 88". Мероприятие многих возмутило до глубины души. Впервые оценивались не умения девушек варить борщ и заходить в горящие избы, а их внешние данные. Такое действо считали аморальным и недостойным великой страны. Однако конкурс всё же состоялся. И из 4000 красавиц, которые проходили кастинг и участвовали в конкурсе, победу одержала 17-летняя школьница Маша Калинина. Рост девушки — 176 см, грудь — 88, а талия — 62. Именно такие параметры женской красоты стали эталонными в 1988 году в СССР. После соревнования на Машу обрушился шквал недовольства. Ей отказали в приёме в Институт иностранных языков, критиковали в партийных газетах. А если встречали на улице, то провожали грязными выражениями и потоками оскорбительных слов. Уже через год первая красавица СССР покинула Союз, отправившись в Америку, где работала моделью и актрисой. А также встретила будущего мужа, как и она, советского эмигранта.

2. Юлия Суханова — победительница конкурса "Мисс СССР" 1989 года

Юлия Суханова — победительница конкурса "Мисс СССР – 1989". Фото © Фотохроника ТАСС

Второй советский конкурс был уже масштабнее первого и не ограничивался только Москвой, а охватывал весь Союз. Организатором стал молодой продюсер Юрий Кушнерёв, за помощью он обратился к модельным агентствам, только зарождавшимся в столице. Идеальные параметры подсказали американцы — 90–60–90. Конкурсанток отбирали по всей стране. И наконец в мае состоялось мероприятие. Ведущим был Александр Масляков. Победительницей стала Юлия Суханова. Девушка тогда училась в 10-м классе и, как и Маша Калинина, была ещё несовершеннолетней. Что интересно, в предыдущем конкурсе красавица также принимала участие, но вот дальше первого этапа пройти не смогла. Довольно скоро после этого она также повторила судьбу своей предшественницы и уехала в США, где работала моделью, снималась в рекламе, посещала ток-шоу. Сейчас Юлия переключилась на бизнес, а вот семью так и не создала, несмотря на огромное количество поклонников.

3. Мария Кежа — победительница конкурса красоты "Мисс СССР – 1990"

Мария Кежа — победительница конкурса "Мисс СССР – 1990". Фото © ТАСС / Морковкин Анатолий, Хамельянин Геннадий

На следующий год в СССР прошёл третий конкурс красоты и второй под названием "Мисс СССР". Победительницей в нём стала вновь 17-летняя красавица — Мария Кежа. Маша жила какое-то время в Белоруссии, занималась балетом и даже стала обладательницей титула "Мисс Витебск". А в 1989-м — "Мисс Беларусь". Вот только карьера модели волновала её не сильно. Девушка была очень скромной и стеснительной. А на конкурсы шла по желанию родителей, что было для неё настоящей пыткой. Однако после победы в "Мисс СССР" жизнь Маши кардинально изменилась. Постепенно она привыкла к известности, показам и съёмкам, отправилась в Европу и США и даже познакомилась с Дональдом Трампом. В конце концов "мисс СССР" стала работать во Франции, однако в 1994 году попала в серьёзную аварию и провела без сознания четыре дня. Её удалось спасти, но лицо оказалось сильно повреждено, поэтому с карьерой модели пришлось попрощаться. Но это не стало трагедией для Марии, она увлеклась дизайном и открыла бутик Masha Keja, где продаются сумки и аксессуары её собственного бренда.

Ильмира Шамсутдинова — последняя победительница конкурса "Мисс СССР", 1991 год

Ильмира Шамсутдинова — победительница конкурса "Мисс СССР – 1991". Фото © ТАСС / Юрий Набатов

В 1991 году состоялся последний конкурс красоты в Советском Союзе. "Мисс СССР" стала Ильмира Шамсутдинова, которой на тот момент было всего 15 лет. Девушка родом из Саратова. С модельной карьерой помогала мать, именно она являлась тренером по художественной гимнастике, а позднее открыла модельное агентство, так что не только дочь, но и многие другие красавицы в будущем были ей благодарны. Ильмира участвовала в нескольких городских и областных соревнованиях с 14 лет, а уже через год одержала победу в главном конкурсе красоты страны. Это стало для неё отличным стартом. Шамсутдинова работала моделью в Италии, снималась в клипах российских музыкантов. А в 1998 году вышла замуж за бизнесмена Александра Заболотнева и родила троих детей: двух дочерей и сына. Сейчас модель всё ещё прекрасно выглядит и иногда снимается в рекламе.