Путин счёл главной сложностью при подавлении мятежа проезд "Вагнера" по оживлённым трассам

Нашим военным во время мятежа приходилось работать в очень сложных условиях, чтобы не допустить жертв среди мирного населения, заявил президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими Минобороны РФ.

"К сожалению, вам приходилось работать в очень сложных условиях для того, чтобы избежать потерь среди мирного населения, потому что приходилось работать на оживлённых трассах", — пояснил глава государства.

Путин подчеркнул, что ещё большее сожаление вызывает тот факт, что у нас всё же есть боевые потери.

"Наши товарищи погибли, защищая Отечество. Говорю это без всякого пафоса и без всякого преувеличения", — сказал Путин.