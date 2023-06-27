Путин счёл главной сложностью при подавлении мятежа проезд "Вагнера" по оживлённым трассам
Путин: Военные в день мятежа работали в сложных условиях во избежание жертв
Нашим военным во время мятежа приходилось работать в очень сложных условиях, чтобы не допустить жертв среди мирного населения, заявил президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими Минобороны РФ.
"К сожалению, вам приходилось работать в очень сложных условиях для того, чтобы избежать потерь среди мирного населения, потому что приходилось работать на оживлённых трассах", — пояснил глава государства.
Путин подчеркнул, что ещё большее сожаление вызывает тот факт, что у нас всё же есть боевые потери.
"Наши товарищи погибли, защищая Отечество. Говорю это без всякого пафоса и без всякого преувеличения", — сказал Путин.
Президент добавил, что пресечь вооружённый мятеж удалось благодаря слаженным действиям военных, в противном случае "хаос в стране был бы неизбежен, а противник, конечно, этим бы воспользовался".
Ранее на встрече с военными ВС РФ и силовиками на Соборной площади Кремля президент заявил, что армия и народ не поддержали втянутых в мятеж бойцов из ЧВК "Вагнер".