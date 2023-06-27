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27 июня, 11:11

Путин заявил, что армия и народ не поддержали мятежников из ЧВК "Вагнер"

Российский народ и наши военнослужащие отказались принимать сторону мятежников из ЧВК "Вагнер" во время событий 24 июня. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, обращаясь к военным ВС РФ и силовикам на Соборной площади Кремля.

"Люди, которых втянули в мятеж, увидели, что армия, народ не с ними", — подчеркнул российский лидер.

Путин: России не пришлось снимать подразделения в зоне СВО из-за мятежа

Путин: России не пришлось снимать подразделения в зоне СВО из-за мятежа

Также Путин сообщил, что благодаря слаженной и оперативной работе силовиков удалось избежать жертв среди мирного населения во время мятежа. Он поблагодарил военных и правоохранителей, подчеркнув, что они фактически не дали разгореться гражданской войне. Президент объявил минуту молчания в память о погибших при подавлении мятежа лётчиках.

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ТАСС / Гавриил Григоров

Татьяна Миссуми
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