Путин заявил, что армия и народ не поддержали мятежников из ЧВК "Вагнер"

Российский народ и наши военнослужащие отказались принимать сторону мятежников из ЧВК "Вагнер" во время событий 24 июня. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, обращаясь к военным ВС РФ и силовикам на Соборной площади Кремля.