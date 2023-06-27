Путин объявил минуту молчания в память о погибших при подавлении мятежа лётчиках
Президент России Владимир Путин в рамках сегодняшнего обращения к военным, правоохранителям и представителям других силовых структур, которые помогали остановить вооружённый мятеж, предложил почтить минутой молчания память лётчиков, погибших 24 июня.
Путин объявил минуту молчания в память о погибших во время мятежа лётчиках. Видео © LIFE
"В противостоянии с мятежниками погибли наши боевые товарищи. Лётчики — они не дрогнули и с честью выполнили приказ и свой воинский долг", — сказал президент.
Напомним, что поздно вечером в пятницу, 23 июня, бойцы ЧВК "Вагнер" организовали вооружённый мятеж на территории России. Президент Владимир Путин обратился к россиянам и заявил, что страну пытаются толкнуть к братоубийству и капитуляции. 24-го числа белорусский лидер Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провёл переговоры с основателем ЧВК "Вагнер" — и тот согласился остановить движение бойцов по территории РФ. Уголовное дело по факту мятежа было прекращено.
LIFE