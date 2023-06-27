Путин объявил минуту молчания в память о погибших при подавлении мятежа лётчиках

Президент России Владимир Путин в рамках сегодняшнего обращения к военным, правоохранителям и представителям других силовых структур, которые помогали остановить вооружённый мятеж, предложил почтить минутой молчания память лётчиков, погибших 24 июня.

Путин объявил минуту молчания в память о погибших во время мятежа лётчиках. Видео © LIFE

"В противостоянии с мятежниками погибли наши боевые товарищи. Лётчики — они не дрогнули и с честью выполнили приказ и свой воинский долг", — сказал президент.