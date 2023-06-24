В Минске сообщили, что Пригожин принял предложение Лукашенко остановить мятеж

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в ходе переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, которые прошли по согласованию с президентом России Владимиром Путиным, принял предложение об остановке движения бойцов по территории РФ и о шагах по деэскалации. Об этом сообщает близкий к белорусскому лидеру телеграм-канал "Пул первого".

"Евгений Пригожин принял предложение президента Беларуси Александра Лукашенко об остановке движения вооружённых лиц компании "Вагнер" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения", — говорится в сообщении.

Информационное агентство "БелТА" вечером в субботу сообщило, что Лукашенко провёл переговоры с Пригожиным о мятеже "Вагнера". Подчёркивалось, что разговор в течение всего дня шёл по согласованию с президентом России Владимиром Путиным.