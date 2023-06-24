Лукашенко дважды собирал на совещание силовиков и военных из-за мятежа в России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото © Сайт президента Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко дважды собирал на совещание глав силового блока и военных на фоне попытки вооружённого мятежа в России. Об этом БелТА сообщила пресс-секретарь лидера республики Наталья Эйсмонт.
"Совещания прошли утром и после обеда. На них были приглашены руководство силового блока и военные", — отметила пресс-секретарь.
Напомним, бойцы "Вагнера" организовали вооружённый мятеж на территории РФ. В отношении основателя ЧВК Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело. Президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам и заявил, что страну пытаются толкнуть к братоубийству и капитуляции. Глава государства также провёл телефонные переговоры с коллегами из Белоруссии, Узбекистана и Казахстана.