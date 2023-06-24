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24 июня, 07:25

Путин: Россию пытаются толкнуть к братоубийству, поражению и капитуляции

Организаторы вооружённого мятежа в России толкают страну к братоубийству, поражению и капитуляции. Об этом заявил в ходе своего видеообращения в субботу, 24 июня, президент Владимир Путин, комментируя ситуацию, которая сложилась вокруг ЧВК "Вагнер" и её руководителя — Евгения Пригожина.

Российский лидер отметил, что среди бойцов и командиров группы "Вагнер" были герои, освобождавшие Соледар, Артёмовск и другие города и посёлки Донбасса. И все они тоже сегодня стали жертвами предательства.

"Их имя и славу тоже предали те, кто пытается организовать мятеж, толкает страну к анархии и братоубийству, к поражению в конечном итоге и к капитуляции", — сказал глава государства.

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Напомним, ранее в Минобороны уточнили, что появившаяся в социальных сетях информация о нанесении некоего "удара" по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности. Сообщения, распространяемые основателем компании Евгением Пригожиным, в оборонном ведомстве назвали информационной провокацией. По факту призыва к вооружённому мятежу в отношении основателя ЧВК управлением ФСБ РФ возбуждено уголовное дело.

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LIFE

Марина Калегина
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