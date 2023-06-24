Путин: Россию пытаются толкнуть к братоубийству, поражению и капитуляции

Организаторы вооружённого мятежа в России толкают страну к братоубийству, поражению и капитуляции. Об этом заявил в ходе своего видеообращения в субботу, 24 июня, президент Владимир Путин, комментируя ситуацию, которая сложилась вокруг ЧВК "Вагнер" и её руководителя — Евгения Пригожина.

Российский лидер отметил, что среди бойцов и командиров группы "Вагнер" были герои, освобождавшие Соледар, Артёмовск и другие города и посёлки Донбасса. И все они тоже сегодня стали жертвами предательства.