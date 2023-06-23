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23 июня, 19:44

Минобороны России назвало сообщения об ударах по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер" провокацией

Минобороны РФ опровергло информацию об ударе по лагерю ЧВК "Вагнер"

Появившаяся в социальных сетях информация о нанесении некоего "удара" по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности. В Министерстве обороны РФ назвали данные сообщения провокацией.

"Все распространяемые в соцсетях от имени Евгения Пригожина сообщения и видеокадры о "нанесении МО России удара по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер" не соответствуют действительности и являются информационной провокацией", — говорится в пояснении.

В оборонном ведомстве добавили, что российские военные продолжают выполнение боевых задач на линии соприкосновения ВСУ в районе проведения спецоперации на Украине.

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Ранее Лайф рассказывал об успехах российских военных в зоне специальной военной операции на Украине. Как сообщили в Минобороны, бойцы ВС РФ в результате грамотных и самоотверженных действий отразили три атаки сводных подразделений ВСУ на Времевском выступе на Южно-Донецком направлении.

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vk.com / Минобороны РФ

Оксана Попова
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