Минобороны России назвало сообщения об ударах по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер" провокацией
Минобороны РФ опровергло информацию об ударе по лагерю ЧВК "Вагнер"
Появившаяся в социальных сетях информация о нанесении некоего "удара" по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности. В Министерстве обороны РФ назвали данные сообщения провокацией.
"Все распространяемые в соцсетях от имени Евгения Пригожина сообщения и видеокадры о "нанесении МО России удара по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер" не соответствуют действительности и являются информационной провокацией", — говорится в пояснении.
В оборонном ведомстве добавили, что российские военные продолжают выполнение боевых задач на линии соприкосновения ВСУ в районе проведения спецоперации на Украине.
Ранее Лайф рассказывал об успехах российских военных в зоне специальной военной операции на Украине. Как сообщили в Минобороны, бойцы ВС РФ в результате грамотных и самоотверженных действий отразили три атаки сводных подразделений ВСУ на Времевском выступе на Южно-Донецком направлении.
vk.com / Минобороны РФ