Российские бойцы отразили три атаки ВСУ на Времевском выступе

Российские военные в результате грамотных и самоотверженных действий отразили три атаки сводных подразделений ВСУ на Времевском выступе на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Общие потери противника за сутки составили более 130 украинских военнослужащих, пять танков, три боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две гаубицы Д-20, а также уничтожена самоходная артиллерийская установка Krab польского производства", — рассказал он.

Также он уточнил, что на Положском тактическом направлении и в районе села Марфополь Запорожской области пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.