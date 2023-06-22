ВСУ дважды за сутки бросали в атаку одесских морпехов у Времевского выступа
Российские войска отразили две атаки ВСУ в районе Времевского выступа
Вооружённые силы (ВС) России отразили две атаки одесских морпехов в районе Времевского выступа на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Южно-Донецком направлении в районе Времевского выступа отражены две атаки подразделений 37-й бригады морской пехоты в районе населённых пунктов Новодонецкое и Макаровка", — сказал Конашенков.
По данным Минобороны, в течение прошедших суток бойцы украинской армии также продолжали безуспешные попытки наступления на Запорожском, Донецком и Краснолиманском направлениях.
За последние сутки ВСУ потеряли более 110 бойцов на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Помимо этого российские войска оставили противника без двух танков, четырёх пехотных машин и восьми бронемашин, а также уничтожили два обычных автомобиля, принадлежавших ВСУ, и две гаубицы Д-20.
Vk / Минобороны России