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Опубликовано 22 июня 2023, 10:49

ВСУ дважды за сутки бросали в атаку одесских морпехов у Времевского выступа

Российские войска отразили две атаки ВСУ в районе Времевского выступа

Вооружённые силы (ВС) России отразили две атаки одесских морпехов в районе Времевского выступа на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Южно-Донецком направлении в районе Времевского выступа отражены две атаки подразделений 37-й бригады морской пехоты в районе населённых пунктов Новодонецкое и Макаровка", — сказал Конашенков.

По данным Минобороны, в течение прошедших суток бойцы украинской армии также продолжали безуспешные попытки наступления на Запорожском, Донецком и Краснолиманском направлениях.

Киев за сутки потерял более 110 бойцов на двух направлениях СВО
Киев за сутки потерял более 110 бойцов на двух направлениях СВО

За последние сутки ВСУ потеряли более 110 бойцов на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Помимо этого российские войска оставили противника без двух танков, четырёх пехотных машин и восьми бронемашин, а также уничтожили два обычных автомобиля, принадлежавших ВСУ, и две гаубицы Д-20.

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Vk / Минобороны России

Ирина Фальке
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