МО: Силы ПВО в зоне СВО перехватили 15 американских снарядов HIMARS и бомб JDAM

В ходе специальной военной операции российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 15 снарядов HIMARS и авиабомб JDAM производства США, а также четыре тактические ракеты "Точка-У". Об этом 23 июня сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны перехвачены четыре тактические ракеты "Точка-У", а также 15 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и управляемых авиационных бомб JDAM производства США", — отметил он на брифинге.

Представитель ведомства добавил, что в районах населённых пунктов Спорное, Липовое, Красная Поляна в ДНР, а также Акимовка и Копани в Запорожской области российские военные ликвидировали 11 беспилотников ВСУ.