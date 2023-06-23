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Опубликовано 23 июня 2023, 11:41

МО: Силы ПВО в зоне СВО перехватили 15 американских снарядов HIMARS и бомб JDAM

В ходе специальной военной операции российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 15 снарядов HIMARS и авиабомб JDAM производства США, а также четыре тактические ракеты "Точка-У". Об этом 23 июня сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны перехвачены четыре тактические ракеты "Точка-У", а также 15 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и управляемых авиационных бомб JDAM производства США", — отметил он на брифинге.

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Представитель ведомства добавил, что в районах населённых пунктов Спорное, Липовое, Красная Поляна в ДНР, а также Акимовка и Копани в Запорожской области российские военные ликвидировали 11 беспилотников ВСУ.

Ранее Лайф писал о том, что ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по украинским складам с ракетами иностранного производства. Все объекты удалось уничтожить.

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ТАСС / Кирилл Кухмарь

Илья Суриков
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