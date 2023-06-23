МО: Силы ПВО в зоне СВО перехватили 15 американских снарядов HIMARS и бомб JDAM
В ходе специальной военной операции российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 15 снарядов HIMARS и авиабомб JDAM производства США, а также четыре тактические ракеты "Точка-У". Об этом 23 июня сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Средствами противовоздушной обороны перехвачены четыре тактические ракеты "Точка-У", а также 15 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и управляемых авиационных бомб JDAM производства США", — отметил он на брифинге.
Представитель ведомства добавил, что в районах населённых пунктов Спорное, Липовое, Красная Поляна в ДНР, а также Акимовка и Копани в Запорожской области российские военные ликвидировали 11 беспилотников ВСУ.
Ранее Лайф писал о том, что ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по украинским складам с ракетами иностранного производства. Все объекты удалось уничтожить.
ТАСС / Кирилл Кухмарь