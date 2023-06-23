Регион

Уведомления отключены

23 июня, 11:32

Российские войска высокоточным ударом поразили склад ВСУ с иностранными ракетами

Конашенков: ВС РФ нанесли высокоточный удар по складу ВСУ с зарубежными ракетами

Российские войска минувшей ночью нанесли удар высокоточным оружием по украинским складам с ракетами иностранного производства, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Сегодня ночью Вооружёнными силами РФ нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по местам хранения ракетного вооружения ВСУ, в том числе иностранного производства", — сказал он в ходе брифинга.

Как подчеркнул Конашенков, цели удара были достигнуты, все объекты удалось уничтожить.

ВСУ терпят настоящее бедствие на Донецком направлении

ВСУ терпят настоящее бедствие на Донецком направлении

А ранее появилось видео уничтожения танка ВСУ, который вёл огонь по российским позициям из леса. Кадры, снятые с беспилотника на Южно-Донецком фронте, распространила пресс-служба ведомства. Также МО РФ показало видео уничтожения беспилотниками украинского опорного пункта в Запорожье.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Наталья Исакова
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция на Украине
  • Игорь Конашенков
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров