Российские войска высокоточным ударом поразили склад ВСУ с иностранными ракетами
Конашенков: ВС РФ нанесли высокоточный удар по складу ВСУ с зарубежными ракетами
Российские войска минувшей ночью нанесли удар высокоточным оружием по украинским складам с ракетами иностранного производства, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Сегодня ночью Вооружёнными силами РФ нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по местам хранения ракетного вооружения ВСУ, в том числе иностранного производства", — сказал он в ходе брифинга.
Как подчеркнул Конашенков, цели удара были достигнуты, все объекты удалось уничтожить.
А ранее появилось видео уничтожения танка ВСУ, который вёл огонь по российским позициям из леса. Кадры, снятые с беспилотника на Южно-Донецком фронте, распространила пресс-служба ведомства. Также МО РФ показало видео уничтожения беспилотниками украинского опорного пункта в Запорожье.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ