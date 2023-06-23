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Опубликовано 23 июня 2023, 11:32
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Российские войска высокоточным ударом поразили склад ВСУ с иностранными ракетами

Конашенков: ВС РФ нанесли высокоточный удар по складу ВСУ с зарубежными ракетами

Российские войска минувшей ночью нанесли удар высокоточным оружием по украинским складам с ракетами иностранного производства, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Сегодня ночью Вооружёнными силами РФ нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по местам хранения ракетного вооружения ВСУ, в том числе иностранного производства", — сказал он в ходе брифинга.

Как подчеркнул Конашенков, цели удара были достигнуты, все объекты удалось уничтожить.

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А ранее появилось видео уничтожения танка ВСУ, который вёл огонь по российским позициям из леса. Кадры, снятые с беспилотника на Южно-Донецком фронте, распространила пресс-служба ведомства. Также МО РФ показало видео уничтожения беспилотниками украинского опорного пункта в Запорожье.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Наталья Исакова
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