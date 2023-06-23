МО РФ показало видео уничтожения беспилотниками опорного пункта ВСУ в Запорожье
Минобороны России показало кадры удара беспилотниками по опорному пункту украинских войск. Это произошло на Запорожском направлении, сообщается в телеграм-канале ведомства.
Удар беспилотниками по опорному пункту ВСУ на Запорожском направлении. Видео © Telegram / Минобороны России
На кадрах видно, как российские военные наносят удар дронами-камикадзе по опорному пункту ВСУ. В результате объект и находящиеся в нём боевики были полностью разгромлены.
"Опорный пункт ВСУ с боевиками и вооружением уничтожен в результате ударов БПЛА квадрокоптерного типа", — отметили в пресс-службе ведомства.
Ранее в Минобороны показывали кадры работы пушек "Рапира" по украинской пехоте. На видеоролике видно, как мобилизованные артиллеристы ведут огонь с закрытых позиций, корректируют его с дрона и контролируют поражение сил противника.
Кадр из видео Telegram / Минобороны России