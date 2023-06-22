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22 июня, 14:50

В Чечне показали, из чего ВС РФ жгут натовские "Леопарды"

В Российском университете спецназа показали, из чего можно уничтожать "Леопарды"

ВС России уничтожают немецкие танки Leopard в зоне проведения СВО из ПТУРов — противотанковых управляемых ракет. Об этом SHOT рассказали в Российском университете спецназа, являющимся единственным подобным учебным заведением в нашей стране. По словам инструктора Владимира Саценко, у хвалёной западной техники есть множество слабых мест.

В Российском университете спецназа рассказали, из чего уничтожают "Леопарды". Видео © SHOT

"Именно вот этими ПТУРами подбивают "Леопардов". Мы с ребятами разбираем, показываем, что "Леопарды" — да, хорошая маска, лобовая броня сильная, но борт, особенно задняя треть, башня борта, боекомплект... Соответственно, при попадании ПТУРа, даже гранат, башня взлетает", рассказал он.

Саценко отметил, что главное в этом деле — знать такие слабые точки врага и бить именно туда.

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Лайф рассказывал о российском военнослужащем Андрее Кравцове, которому вручили премию в один миллион рублей за уничтоженный танк Leopard. Средства были выделены фондом предпринимателей "Забота Сибири" и являются бонусом к деньгам, выплаченным государством. Сам он признался, что является патриотом и пошёл на фронт не за наградами.

Пресс-выезд в Чечню организовали федеральный информационно-политический журнал "Персона страны" и Министерство Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации.

Обложка ©

Getty Images / Klaus-Dietmar Gabbert

Матвей Константинов
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