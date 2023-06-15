Кремль оценил порыв Лепса и Баскова выплатить бойцам СВО по миллиону за каждый подбитый Leopard
Песков назвал патриотами российских звёзд, учредивших премии за подбитые танки
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позитивно отреагировал на решение российских артистов и бизнесменов выплачивать денежные вознаграждения за подбитые танки "Леопард" и назвал это проявлением патриотизма. По словам представителя Кремля, всегда хорошо, когда "общество поддерживает наших героев, наших бойцов". Но эта инициатива, со слов Пескова, не нова.
"Это такие, патриотические проявления. Ещё раньше, мы знаем, что целый ряд предпринимателей выступили с такими же инициативами. Поэтому это не одинокая инициатива, таких похожих инициатив много", — сказал он в беседе с журналистами в четверг.
Ранее Лайф писал, что российские певцы Николай Басков и Григорий Лепс будут выплачивать по одному миллиону рублей за уничтожение каждого вражеского танка "Леопард" или "Абрамс". Об этом артисты заявили на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Кроме того, продюсер, основатель рок-группы "Земляне" Владимир Киселёв учредил специальную денежную премию для участников специальной военной операции, уничтоживших западные танки. Инициативу поддержали артисты Александр Маршал, Виктория Дайнеко, Денис Майданов, Лариса Долина, Анна Семенович, Любовь Успенская и другие.
ТАСС / Михаил Терещенко