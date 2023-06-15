Кремль оценил порыв Лепса и Баскова выплатить бойцам СВО по миллиону за каждый подбитый Leopard

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позитивно отреагировал на решение российских артистов и бизнесменов выплачивать денежные вознаграждения за подбитые танки "Леопард" и назвал это проявлением патриотизма. По словам представителя Кремля, всегда хорошо, когда "общество поддерживает наших героев, наших бойцов". Но эта инициатива, со слов Пескова, не нова.

"Это такие, патриотические проявления. Ещё раньше, мы знаем, что целый ряд предпринимателей выступили с такими же инициативами. Поэтому это не одинокая инициатива, таких похожих инициатив много", — сказал он в беседе с журналистами в четверг.